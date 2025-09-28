Latina, Bruno: “Punto importante, ma ci è mancato coraggio”

Al termine dello 0-0 contro l’Altamura, Alessandro Bruno, tecnico del Latina, commenta con equilibrio la prestazione della sua squadra. “Il sentimento è positivo – spiega in sala stampa – perché per la seconda giornata consecutiva non abbiamo subito gol. È importante allungare questa striscia positiva”.

Il tecnico analizza il match: “Abbiamo affrontato una squadra organizzata e insidiosa. Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi, creando poche occasioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma ci è mancato quel pizzico di coraggio e lucidità necessario per chiudere la partita. Qualche giocata preparata non l’abbiamo sfruttata come avremmo dovuto, altrimenti avremmo potuto portare a casa i tre punti”.

Bruno sottolinea anche la solidità difensiva: “Massantonio è rimasto praticamente inoperoso, segno che la squadra ha fatto bene sul piano dell’ordine e della compattezza”.

Sulla gestione della rosa: “Ho scelto di confermare l’undici visto a Cava per dare continuità. I cambi sono arrivati nel secondo tempo per dare freschezza al centrocampo, ma la partita si stava conducendo bene”.

Il tecnico chiude con un bilancio equilibrato: “Il punto ci sta, con grande serenità. La cosa più importante è che nelle ultime due gare non abbiamo subito gol, ma sappiamo che il coraggio nelle giocate sarà determinante nelle prossime partite”.