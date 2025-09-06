Latina, Bruno: “Trapani non deve capitare più, lavoriamo sulla testa”

ll Latina Calcio 1932 è chiamato a rialzarsi dopo la pesante sconfitta di Trapani. Il 6-0 subito in Sicilia ha lasciato inevitabilmente strascichi di amarezza e confusione, ma i nerazzurri del presidente Terracciano vogliono subito voltare pagina. L’occasione arriva domani sera, 7 settembre, quando al Francioni (calcio d’inizio alle 20:30) arriverà l’AZ Picerno.

A presentare la sfida è stato l’allenatore Alessandro Bruno, che non ha nascosto le difficoltà vissute in settimana: “Non è stata una settimana semplice, ho passato notti insonni. La squadra non mi aveva dato segnali preoccupanti in vista della gara di Trapani, non mi aspettavo questo. Abbiamo palesato i nostri limiti, sulla quale abbiamo lavorato in settimana. Non si può sparire dalla gara al 20º minuto e farla finire lì. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo capito i motivi e lavorato sull’aspetto mentale. Non credo che la partita fosse stata preparata male o che i ragazzi non avessero approcciato bene, ma non siamo stati in grado di superare la difficoltà. Questo è l’aspetto che dobbiamo migliorare”.

Il tecnico si è soffermato anche sugli ultimi colpi di mercato: “Sono arrivati Parigi, l’attaccante che ci aspettavamo, ed Hergheligiu, un centrocampista importante. Sono ragazzi che si sono sempre allenati con le loro squadre, sono pronti. Vedremo se inserirli subito”.

A dare un segnale forte alla squadra ci hanno pensato anche i tifosi, presenti questa mattina al campo della Fulgorcavi per incitare i giocatori a lasciarsi alle spalle Trapani e ritrovare lo spirito visto nelle prime uscite stagionali.