Latina Buffalos, concluso il Campionato Italiano

Grande spettacolo per l’ultimo appuntamento di regular season del Campionato Italiano di Seconda Divisione di Flag Football giocato alla Principina di Grosseto, cornice importante per il Flag Italiano ed Internazionale.

Le 36 squadre partecipanti si sono date battaglie per due giorni su 6 campi contemporaneamente, suddivise in 6 gironi interdivisionali che hanno messo a confronto il livello tecnico di Flag Football in tutta Italia. Otto i posti disponibili per le finale dell’ 1 e 2 ottobre, e la classifica, al termine del weekend in Toscana, parla di un netto predominio delle squadre lombarde, ben 4.

I Latina Buffalos, alla prima storica apparizione, hanno ben figurato nel big bowl di Grosseto, arrivando da una stagione fortemente in crescita.

In quest’ultimo atto di campionato, l’obiettivo condiviso sia dal team, sia dal direttore sportivo D’ amico che dal coach Dalla Senta, era quello di riscattare l’ultima prestazione di Caserta (costata il secondo posto nel Girone Sud), proponendo un livello di gioco ad alta intensità, al di là del risultato finale.

Il programma dei ragazzi pontini, classificati 28esimi nel ranking nazionale, prevedeva come avversari i Giaguari Torino (primi nel ranking), Doves Bologna (11esimi), Venezia Football Team (13esimi), Bulldogs Toirano (20esimi), Blitzer Ciriè (33esimi).

La prima partita in calendario di sabato 17 settembre è stata contro i Doves Bologna, squadra ben organizzata che è riuscita ad avere la meglio con il risultato finale di 45-18.

Il secondo match contro i Bulldogs Toirano è stata una partita alla pari fino all’ultimo drive, concluso con la vittoria dei Bulldogs per 32 a 28.

L’ultima giornata ha visto i Bufali di Latina affrontare con onore i Giaguari Torino, compagine con grande portata storica nell’American Football Italiano e dotata di un organico di grande livello. La partita si è conclusa con il punteggio di 56-18 per i piemontesi. Un match nel quale si è potuto apprezzare un ottimo football, rispettoso ed agonistico. A fine partita la squadra di Latina ha ricevuto i complimenti dallo staff avversario, accompagnando l’uscita dal campo tra gli applausi.

Ultimo match in programma (a seguito del ritiro dei Blitzer Ciriè), contro il Venezia AFT. Partita molto fisica, probabilmente la più difficile del girone. Il team veneto con un gioco molto veloce ed alto, ha reso molto difficoltose le manovre difensive ed offensive dei Bufali, chiudendo il match con un netto 38-8.

I Buffalos chiudono 28esimi nel ranking Nazionale, uscendo con uno score negativo, ma fieri di aver fronteggiato e tenuto testa a ben 3 squadre finaliste su 8, quali gli Achei Crotone, i Giaguari Torino ed i Doves Bologna.