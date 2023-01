Latina Buffalos, ecco l’open day per iniziare la nuova stagione

Domenica 22 gennaio la squadra pontina sarà di nuovo in campo per confermare l’ottimo andamento visto nelle uscite precedenti.

Il nuovo anno è appena iniziato e la squadra dei Buffalos Latina è già a lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni della nuova stagione.

La squadra, agli ordini di coach Alessandro Dalla Senta, si riunirà al centro sportivo Helsinky (via della Rimembranza a Latina) per una amichevole interna per testare al meglio i progressi di tutti i ragazzi, soprattutto di quelli al primo anno di attività.

L’occasione è un appuntamento di sicuro interesse per vedere e conoscere da vicino il flag football e la realtà del football americano a Latina.

Il Direttore Sportivo D’Amico ha tenuto a ribadire questa grande opportunità: “Cogliamo l’occasione di questa amichevole per invitare ragazzi e ragazze a venirci a conoscere ed a provare questo fantastico sport.”

La squadra, infatti, approfittando del giorno festivo apre le porte alle loro attività, promuovendo un Open Day Gratuito per ragazzi e le ragazze dei 16 ai 50 anni. Nessuna esperienza richiesta ma solo tanta curiosità per imparare e partecipare alle iniziative di questo sport emergente e molto coinvolgente.

Soddisfatto della crescita della squadra anche il presidente Aquilini, che ha commentato così i progressi dei suoi ragazzi: “Sono veramente contento di questi ragazzi che stanno dimostrando un grande attaccamento alla squadra e alla crescita di queste società. Non posso che ringraziare particolarmente il nostro DS e tutti i nostri coach che stanno dedicando tanto tempo libero al nostro team per preparare gli impegni dentro e fuori dal campo”.

“Gennaio però è anche un mese particolare per i Buffalos, non solo amichevoli ma anche una grande festa: “Il 30 gennaio ricorrerà il nostro 6° compleanno. Nel 2017 in una gelida serata iniziarono gli allenamenti degli allora Bufali (oggi Buffalos) Latina. Da quella sera è iniziato un grande percorso segnato da soddisfazioni e traguardi importanti.”

“In occasione di questo importante evento – continua Aquilini – il prossimo 31 gennaio organizzeremo una grande festa dopo l’allenamento. La festa sarà aperta ovviamente a tutti i nostri amici e sostenitori e sarà una nuova occasione per venire a conoscerci e partecipare gratuitamente alle nostre attività.”

“La squadra nacque da un’idea coraggiosa che racchiudeva una grande passione per il football americano e la città di Latina. Oggi continuiamo a vivere questa avventura e vorremmo coinvolgere sempre più ragazzi e ragazzi nella nostra famiglia. È difficile raccontare in poche parole le emozioni, le amicizie e i legami che i Buffalos hanno creato – conclude il presidente Aquilini – e per questo invito tutti a seguire la propria curiosità e venire conoscere i Buffalos Latina”.