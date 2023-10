Latina Buffalos, la stagione riparte dal team femminile delle Queen Bees

Si è conclusa ufficialmente la stagione di Flag Football Americano, con la vittoria dello Scudetto per i Refoli Trieste, mentre ai Lions Bergamo la vittoria del Campionato di seconda divisione, dove erano impegnati anche i Bufali Latina, chiudendo 39° esimi nel ranking Nazionale di Serie B.

Una stagione di transizione, preventivata già lo scorso Ottobre 2022 dalla Dirigenza Nero-Argento, in cui la società Pontina ha lavorato con obiettivi societari chiari, come ad esempio la visibilità e la collaborazioni che le Giunte comunali di Cisterna e Latina e la propagazione dei Valori dello Sport negli Istituti scolastici; sotto il reparto tecnico invece, si è investito molto nello Sviluppo degli Esordienti e del Reparto Difensivo, tallone d’achille nella stagione precedente.

“La società esiste dal 2017, ma la prossima stagione sarà solamente il secondo anno di fila della nuova riorganizzazione – dichiara Alex D’Amico – l’obiettivo è sempre quello di crescere sia come tesserati che come risultati , cercando di valorizzare i ragazzi di Latina creando qualcosa di competitivo a livello Nazionale , proprio per tale motivo il coaching staff attuale sarà riconfermato per la prossima stagione.”

“Inizieremo nelle ultime settimane di Ottobre, con l’avvio degli allenamenti della squadra Femminile delle Queen Bees, la prima squadra della Provincia e del Lazio.

Abbiamo avviato un importante link di cooperazione con diverse società Regionali ed Extra – Regionali del Flag Football, proprio per avviare assieme il progetto e creare una squadra competitiva per la prossima stagione di 1 Divisione Nazionale.

A Novembre avvieremo i Technical Camp per la squadra Open , che consentiranno delle giornate dedicate per allenarsi assieme ed inserire nuovi tesserati che vorranno unirsi con noi.

Stiamo raccogliendo anche le ultime adesioni per il progetto Isotopes, la squadra dedicata a bambini e bambine dagli 8 ai 16 anni.”