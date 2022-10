Latina Buffalos, open day per ripartire verso la nuova stagione

I Latina Buffalos hanno da poco terminato una stagione intensa colma di buoni risultati sportivi, grande crescita del gruppo e nuove esperienze.

Una stagione che vuol essere sicuramente frutto di rinascita per il team verso la nuova stagione 2023, con tanti buoni propositi e già in piena pianificazione.

Il Direttore Sportivo Alex D’Amico: “E’ sicuramente un bilancio in positivo quello che abbiamo raccolto nella stagione 2022, dimostrando di riuscire a competere con squadre storiche di questo sport, tra cui i Neo Campioni Italiani dei Giaguari Torino. Abbiamo la fortuna di ripartire con lo stesso organico dell’anno scorso, ottimamente valorizzato dal Coach Alessandro Dalla Senta e dai suoi assistenti, con cui stiamo progettando senza pause la stagione che verrà, consci dei nostri pregi e difetti e con la giusta fame competitiva che ci aiuterà nei primi mesi di lavoro atletico. Abbiamo sicuramente ambizioni importanti per la prossima stagione, ed è per questo motivo che stiamo lavorando molto sulla preparazione mentale ed atletica, caratteristiche che ci sono mancate l’anno scorso.”

I Buffalos Latina sono il riferimento per l’American Football per tutta la provincia di Latina e oltre, e puntano infatti, ad ampliare il proprio organico con l’obiettivo di costruire un team sempre più competitivo nelle manifestazioni sportive, e magari di riuscire a formare anche una squadra tutta al femminile.

Attualmente la Società Pontina si sta allenando presso il Campo Sportivo di Borgo Piave, ma è in programma un secondo Open Day, domenica 6 novembre presso il centro Helsinky, rivolto ad atleti di entrambi i sessi dai 15 anni in su, senza alcun limite di età.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.