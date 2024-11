Latina Buffalos, sarà finale di Coppa Italia: a Roma per scrivere la storia

Grande traguardo per i Latina Buffalos, che si qualificano per la prima volta alle finali nazionali di Coppa Italia Flag Football, un risultato storico per la squadra, fondata nel 2017. Questo successo è frutto del lavoro del presidente Aquilini, del direttore sportivo D’Amico e dello staff tecnico composto da Alessandro e Lorenzo Dalla Senta e Mario Alessandrini.

“L’accesso alle finali è stato un obiettivo condiviso con la dirigenza , avendo a disposizione un gran numero di atleti quest’anno ci siamo divisi in una squadra Elite, composta appunto da giocatori tecnici importanti, ed una Farm Teams, denominata Butteros, composta da atlete femminili, uomini con esperienza e nuovi atleti che si sono avvicinati quest’anno al Football Americano. Entrambe le squadre hanno svolto un ottimo percorso, con l’importante crescita dei Butteros in termine tecnico ed atletico, e con i Bufali che invece strappano all’ultima giornata un biglietto importante per questa storica finale per noi” ha detto Alex D’Amico, DS dei Buffalos.

Le finali si svolgeranno domenica 1 dicembre al Dabliu EurSport Club di Roma, dove i Buffalos affronteranno i 65ers Arona (campioni italiani 2023), i Giaguari Torino (favoriti per la vittoria) e i Ronin Ortona.