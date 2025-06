Latina Buffalos, vittoria e sogno scudetto

Vittoria storica per i Latina Buffalos, alla loro prima esperienza tackle ufficiale nella loro storia sportiva , dal 2017 sempre stati presenti nel Campionato Flag Maschile e Femminile, e desiderosi quest’anno di prendere parte al Campionato Nazionale Tackle, con l’obiettivo di crescere nel movimento e valorizzarsi.

L’iscrizione al campionato è sempre stata incerta finchè il Capo Allenatore Alessandrini, confrontandosi con il DS D’Amico, hanno deciso di iscriversi a poche giornate dalla fine.

L’approdo in finale era un lontano orizzonte, ma i Bufali hanno lavorato molto nei loro allenamenti, unendo l’esperienza maturata nel Flag, con le personalità di alcuni giocatori da sempre protagonisti nelle fila Pontina, e la collaborazione con la neonata Blue Marlins Campo Ascolano, che ha fornito 4 giocatori in prestito per questa stagione.

Nel proprio impianto casalingo del #22FIELD di Cisterna, I Bufali sono scesi in campo , accompagnati dall’Assessore allo sport di Cisterna di Latina, Gaetana Capasso, contro i

Wolves Ponte di Nona, primi in classifica e già affrontati nell’amichevole di Pasqua. La squadra Romana si è presentata con una struttura difensiva migliorata, che ha reso difficile alcune giocate della squadra pontina, ma che ne sono usciti vincitori dallo scontro con una vittoria per 33 a 12, guadagnandosi il Primato in Classifica ma non la certezza matematica di approdare in finale.

L’ultimo jolly sarà giocato 1h dopo, quando i Bufali hanno affrontato i Goblins Lanciano, squadra da sempre presente nel Football Americano del Centro Italia. Una partita difficile e complessa sotto l’aspetto fisico e mentale, in quanto i Goblins hanno tirato fuori gli artigli cercando di portare a casa la vittoria, che per loro significava approdare in Finale.

Il match molto Fisico ha mandato nel pallone i Bufali, che non sono riusciti nei primi 10 minuti ad imporre il proprio gioco, causa anche l’assenza di tutti e tre gli snapper titolari, e costringendo Montico (Mvp della giornata) ad imparare da 0 un nuovo ruolo.

La partita è rimasta in equilibrio fino agli ultimi 2 secondi, in cui i Bufali stavano per uscire sconfitti dal campo di battaglia, ma con un’ottima giocata offensiva, che ha concesso a Tovo di arrivare in corsa in Touch Down, ha portando i Bufali a vincere Game, set e Incontro, 16 a 14, Vincere il Girone Sud ed Approdare alla Finale Nazionale del 22 Giugno.

Ora qualche giorno di riposo, e si lavorerà intensamente per riuscire, sognando un po’, a guadagnare lo Scudetto sul Petto alla prima presenza nel Campionato 5MEN.