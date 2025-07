Latina, buon test per i ragazzi di Bruno: con la Roma Primavera finisce 2-1

Il Latina riceve la Roma Primavera al Francioni e le dà il ben servito, fissando il punteggio sul 2-1. Rispetto alla prima uscita stagionale, sempre più propositivi i nerazzurri, che giganteggiano con grande personalità contro una Roma scarica e disattenta. È calcio di luglio, si vede e si respira nell’aria, ma dà al Latina l’opportunità di confrontarsi con una compagine giovane e di livello. Dopo una prima frazione di studio, nel secondo tempo la chiave di Bruno sono stati i lanci lunghi e il cercare di cogliere di sorpresa la retroguardia dei capitolini, che più e più volte sono caduti nella trappola dei padroni di casa. Una gara dal sapore speciale per diversi giocatori, Riccardi e Mastrantonio su tutti che hanno vissuto grandi annate tra i giovani giallorossi. Occhi puntati anche su Federico Nardin, pontino di nascita, che è rimasto in campo per tutta la durata del test.

La cronaca

Un Latina arrembante quello dei primi minuti, che tiene ben strette le maglie e cerca di inventare, con Pace tra i più ispirati. Una lunga fase di studio quella che dei primi 20 di gioco al Francioni: nessuna delle due prova ad affondare il colpo, con un Latina forse più inspirato dei giallorossi. È calcio di luglio, si vede e si respira nell’aria

Al ’22 la gara si tinge di nerazzurro: cross rasoterra dalla destra che trova Ciciretti che deve solo spingerla dentro. Un vantaggio meritato per quello che i nerazzurri stavano facendo vedere, nonostante la buona prova difensiva della Roma Primavera.

Alla mezz’ora le maglie giallorosse però si aprono: sale la squadra di mister Guidi e guadagna un’occasione da calcio piazzato. Qui, complici gravi colpe di tutto il reparto arretrato e dell’estremo difensore nerazzurro, Mastrantonio, la Roma trova un gran goal su punizione da parte di Romano, da posizione defilatissima. Sempre Romano, poco dopo e di nuovo su punizione, centra nuovamente la porta di Mastrantonio, non sicuro nella presa e che riesce poi a farla sua a tu per tu con Arena.

Nella ripresa, cambia diversi interpreti mister Bruno e i frutti della sua semina vengono raccolti quasi nell’immediato: dopo due minuti arriva il goal di Riccardi, che nel tentativo di scodellare in mezzo il pallone beffa tutta la difesa della Roma e, con deviazione, porta il Latina in vantaggio per la secondo volta in questa gara. Poco dopo, sempre Riccardi, servito ottimamente da Ciko, si divincola della marcatura, sfonda alle spalle della difesa e tenta il colpo sotto. A Stomeo beffato, è solo la traversa a dir di no. Finisce sul 2-1 al Francioni, col Latina che batte la Roma Primavera e continua a mettere nelle gambe minuti e buone prestazioni in vista di un campionato impegnativo e di alto livello.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 2 – 1 Roma Primavera

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, De Marchi, Pace, Riccardi, Farneti, Marenco, Ciciretti, Porro, Ekuban, De Ciancio (Entrati nel 2T: Vona, Calabrese, Ciko, Petermann, Improta, Pannitteri, Regonesi, Di Giulio, Catasus, Di Giovannantonio, Giora (POR)). All: Bruno. A disp: Chiuchiolo, Scravaglieri, Lo Bianco.

Roma Primavera: Stomeo, Marchetti, Romano, Di Nunzio, Arena, Coletta, Nardi, Mirra, Belmonte, Cama, Maccaroni. All: Guidi. A disp: Kehayov, Carlaccini, Della Rocca, Bah, Zinni, Arduini, Terlizzi, Panico, Troiani, Lilli, Tesauro, Cinti, Ferrara.

Arbitro dell’incontro: Di Mario Ciampino

Assistenti: Fabrizi E Ceci Frosinone

Marcatori: 23’ Ciciretti (L) – 33’ Romano (R) – 47’ Riccardi (L)

Recuperi: 1’ pt – 1’ st

Angoli: Latina Calcio 1932 3 – 1 Roma Primavera