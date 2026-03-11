Latina, burraco al circolo cittadino: il Lions Club per la solidarietà

Un pomeriggio all’insegna del gioco, della convivialità e soprattutto della solidarietà. È quello che si terrà il prossimo 15 marzo a Latina, quando il Lions Club “Latina Terre Pontine” organizzerà un Torneo di Burraco aperto alla cittadinanza.

L’evento si svolgerà al Circolo Cittadino “S. Palumbo”, in piazza del Popolo 2, con inizio fissato alle ore 15.30. L’iniziativa nasce con un obiettivo benefico: il ricavato della giornata contribuirà infatti a finanziare le attività del club e del “Centro Aiuto alla Vita”, realtà che garantisce assistenza alle donne in attesa e ai neonati presso la parrocchia di Santa Rita a Latina.

Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 20 euro a persona. Al termine del torneo è previsto anche un buffet conviviale e la consegna di numerosi premi ai partecipanti.

Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di burraco e chiunque voglia trascorrere qualche ora in compagnia a prendere parte all’iniziativa, che unisce divertimento e solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Rosaria al numero 328 8764269, Francesca al 329 6184984 oppure Emanuela al 328 4720460.