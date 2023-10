Latina C5, vittoria ad Albano e quarto posto in classifica

Il Latina C5 archivia subito la sconfitta di Coppa Lazio e trova la seconda vittoria consecutiva. La squadra di mister Terenzi ribalta l’Albano e sale a sei punti in classifica, agguantando il quarto posto.

Il match

La gara, parte in salita per il Latina: Al 6′, nel giro di venti secondi, l’Albano si porta sul doppio vantaggio grazie alle realizzazioni di Bernoni e Silvestri. Non sta a guardare, però, la compagine nerazzurra che alcuni minuti più tardi (9′ e 12′) riequilibra il punteggio con Pietrasanta e Persichino. Pompili, a sei minuti dal termine del primo tempo, griffa il 2-3 e il sorpasso decisivo. Nella ripresa, la compagine guidata da Andrea Terenzi aumenta il vantaggio con De Marco (23′) e, ancora, Persichino (26′). Nel finale Piovesan e Persichino, hattrick per lui, fissano il punteggio sul 2-7 definitivo che consegna al Latina la prima vittoria in trasferta stagionale.

Post gara

“Sono contento del su ccesso su un campo complicato contro una squadra ben organizzata, il risultato potrebbe far pensare ad una sfida a senso unico, al contrario è stata equilibrata sotto tutti i punti di vista” – l’analisi di Andrea Terenzi al termine della gara – “Sono soddisfatto soprattutto della reazione che abbiamo avuto sul 2-0 loro e da come abbiamo difeso il risultato una volta andati sopra”.

Il tabellino

Albano 1996-Latina 2-7 (2-3 pt)

Albano 1996: 2 Tudini, 4 Ercolani, 7 Fratini, 8 Silvestri, 10 Bernoni (K), 15 Falotico, 16 Bassi, 17 Roazzani, 22 Giacopetti, 23 De Santis, 24 Abbatiello, 30 Zevini. All. Corsaletti.

Latina: 4 Persichino, 8 Terenzi, 9 Piovesan, 10 Pompili (K), 11 Antobenedetto, 16 De Marco, 17 Ciarla, 20 Bacoli, 21 De Petris, 22 Pietrasanta, 30 Targa, 61 Cacciotti. All. Terenzi.

Marcatori: 6’16’’ Bernoni (A), 6’44’’ Silvestri (A), 9’49’’ Pietrasanta (L), 10’43’’ Persichino (L), 14’01’’Pompili, 23’16’’ De Marco, 26’14’’ Persichino, 37’01’’ Piovesan, 37’26’’ Persichino,.

Arbitri: Claudia Lozzi (Roma 2) – Sonia Capraro (Frosinone)

Ammoniti: Tudini (A), Pompili (L).