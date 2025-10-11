Latina cade a Chiusi: prima sconfitta stagionale per la Benacquista

Si ferma a Chiusi la striscia positiva della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra di coach Gramenzi conosce il primo stop stagionale, cedendo 85-84 all’Umana San Giobbe al termine di una gara combattutissima e decisa solo nei secondi finali da una tripla dei padroni di casa.

Latina ha lottato fino all’ultimo possesso, sfiorando la rimonta con un ottimo quarto periodo da 30 punti, ma il tiro della possibile vittoria non è andato a segno. Un ko che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma la solidità e il carattere di una squadra capace di giocarsela su ogni parquet.

Per la Benacquista ora testa al prossimo impegno casalingo, quello del 19 ottobre dove Gallo (top scorer nerazzurro con 22 pt) e compagni proveranno subito a riprendere il cammino vincente contro Livorno.