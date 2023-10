Latina, cade dal balcone: gravissimo un uomo di 54 anni

Un volo dal balcone della sua abitazione, poi l’allarme degli altri residenti del palazzo che in quel momento erano a cena. E’ accaduto nella prima serata di venerdì – come riporta il Messaggero – quando l’uomo di 54 anni residente a Borgo Faiti e che vive da solo, è precipitato dal terrazzo della sua abitazione per cause ancora tutte da accertare. Immediati i soccorsi e l’operazione all’ospedale Goretti di Latina dove l’uomo adesso lotta tra la vita e la morte. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo.