Latina, cade dalla bici e viene investito da un’auto: grave un 60enne

E’ ricoverato in gravi condizioni al Goretti di Latina il 60enne che questa mattina, mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è stato investito da un’auto che lo sopraggiungeva.

E’ accaduto in piazzale Prampolini, di fronte lo stadio Francioni. Il conducente a bordo dell’automobile non ha potuto far nulla per evitare il 60enne. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo in codice rosso presso il nosocomio pontino.

Sul caso per i rilievi indaga la Polizia Locale.