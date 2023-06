Latina, cade in monopattino: anziano in codice rosso

Viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico quando per cause ancora poco chiare, un anziano ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L’episodio è avvenuto lungo la pista ciclabile di via del Lido a Latina nei pressi dell’intersezione con via Nascosa.

L’uomo ha riportato varie contusioni alla testa ed al torace, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Goretti in codice rosso. Per ulteriori accertamenti sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante.