Latina, cade mentre è al lavoro su un tetto: ferito un operaio 23enne

Attimi di paura questa mattina in viale Kennedy a Latina dove un operaio, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione sul tetto di un edificio, è rimasto ferito a causa di una caduta.

Impossibilitato a muoversi, a causa delle ferite riportate, per l’operaio 23enne di Roma, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del capoluogo pontino che, grazie all’utilizzo di un autogru hanno messo in sicurezza l’uomo consegnandolo successivamente al personale sanitario intervenuto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante per gli accertamenti del caso.