Latina, cade sul marciapiede dissestato. Anziana ferita

Cade sul marciapiede, attimi di preoccupazione per la sorte di una donna di 82 anni rimasta ferita per la caudta dovuta alle cattive condizioni stradali nelle prime ore del mattino in via Don Minzoni, nel centro di Latina. Pensionati stanno tornando a casa dopo la spesa, sul marciapiede tra l’incrocio con via Fratini e l’ingresso del parcheggio di piazza d’Amico, vicino al mercato alimentare, cioè dietro di esso, vicino al teatro D’Annunzio, tra i sampietrini rotti ho camminato dentro. Alcuni passanti si sono accorti della scena e senza esitazione sono intervenuti in aiuto dell’anziana, chiamando il numero unico di emergenza 112 affinché i soccorsi potessero intervenire e garantire alla povera donna le cure di cui aveva bisogno. I paramedici hanno poi trasportato la donna al pronto soccorso del vicino Ospedale Santa Maria Goretti, dove è stata sottoposta ad accertamenti medici e cure adeguate, ma le sue condizioni non erano gravi. L’incidente ha alimentato la rabbia di residenti, commercianti e turisti in visita nella zona, che hanno sempre lamentato la scarsa manutenzione dei marciapiedi della zona.