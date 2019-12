Latina, cadono i pini sulla Litoranea e piovono polemiche

Le raffiche di vento di oggi hanno scaraventato a terra altri due pini nel tratto di Litoranea tra borgo Sabotino e via del Lido, nel territorio di Latina. Fortunatamente nessuna delle auto in transito, con relativi occupanti, è rimasta coinvolta.

I due pini sono collassati sulla carreggiata, investendola per l’intera larghezza, a circa 200 metri dal centro abitato di Borgo Sabotino. L’episodio ha suscito non poche polemiche dal momento che lo stesso tratto di strada, ma anche quello più prossimo a Borgo Grappa, così come quello più a Sud nei pressi di Sabaudia, dove questa mattina, sono caduti altri alberi, è interessato dal fenomeno della caduta di arbusti ogni qual volta imperversano situazioni di maltempo, anche di portata non eccezionale, il che lascia presupporre che il patrimonio arboreo lungo la Litoranea sia fortemente compromesso.

Normalmente si ricorre alla rimozione dei tronchi per liberare la strada nel più breve tempo possibile risolvendo così l’emergenza del momento. Poi, lamentano i cittadini, non si vede nessuno a valutare lo stato di salute delle piante. E non manca chi sostiene che forse sarebbe il caso di chiudere la strada ogni qual volta viene messa un’allerta meteo per evitare il rischio della pubblica incolumità.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti