Latina, caffè, olio e pasta tra i più cari d’Italia: la spesa pesa sulle famiglie

A Latina il costo della spesa continua a salire, soprattutto per alcuni prodotti di largo consumo. Secondo un’analisi comparativa tra i dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e una rilevazione condotta in città, caffè, olio extra vergine d’oliva e pasta costano sensibilmente di più rispetto alla media nazionale.

Il dato più evidente riguarda il caffè tostato per moka: a Latina può arrivare a costare fino a 16,15 euro al chilo, contro i 12,65 euro registrati a Bergamo. Una differenza del 21,7% in più. Non va meglio per l’olio, che nel capoluogo pontino si attesta sui 10,72 euro al litro, mentre a Sassari si ferma a 7,02 euro: il 34% in più. Anche la pasta secca segna un incremento: 2,26 euro al chilo a Latina, contro i 1,73 euro di Ferrara (+23%).

I prodotti in linea e quelli convenienti

Per altri generi alimentari i prezzi si mantengono invece in linea con il resto del Paese. È il caso di pane (3,67 euro al chilo), latte (1,57 euro al litro) e petto di pollo (11,96 euro al chilo). In alcune città, come Ferrara, questi stessi prodotti costano anche di più (il pane tocca i 6,35 euro e il pollo supera i 14 euro al chilo). Unica nota positiva per Latina riguarda la carne bovina di prima scelta, che qui costa circa 4 euro in meno rispetto alla media dei comuni confrontati.

Spesa, rincari e potere d’acquisto

L’aumento generalizzato dei prezzi alimentari è ormai una tendenza consolidata. Secondo l’Istat, già nel 2024 le famiglie italiane spendevano in media il 2,8% in più per portare a casa però il 3,7% in meno di prodotti rispetto all’anno precedente. Federconsumatori evidenzia come sempre più cittadini siano costretti a ridurre i consumi, soprattutto di carne e pesce, per ragioni economiche: si stima un calo del 16,9%.

A pesare sul carrello è anche il reddito disponibile: a Latina, secondo Unioncamere e il Centro Studi G. Tagliacarne, nel 2023 il reddito medio pro-capite è stato di 18.033 euro, molto al di sotto della media nazionale di 22.359 euro. Il dato colloca la provincia pontina al 75esimo posto in Italia.

La classifica della spesa

Nel confronto tra sei città con popolazione simile, Siracusa risulta la più economica con un carrello da 58,90 euro, mentre Trento è la più cara con 75,88 euro. Latina si trova esattamente nel mezzo: il costo della spesa è inferiore del 10% rispetto a Trento, ma più alto del 14% rispetto a Siracusa.

Un quadro che conferma come, nel capoluogo pontino, fare la spesa sia diventato sempre più oneroso per molte famiglie.