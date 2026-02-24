Latina, cala il sipario sull’attesa: al via la rassegna “Il Teatro in Città”

Tutto pronto per il debutto de “il teatro in città”, la nuova rassegna teatrale che promette di animare il capoluogo pontino fino alla prossima primavera. L’iniziativa nata dalla sinergia tra l’APS cantiere dell’arte e l’associazione culturale “I SognAttori”, gode del prestigioso patrocinio della F.I.T.A. nazionale (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Il sipario si alzerà il 28 febbraio alle ore 20:30 presso il teatro Santa Maria Goretti. Ad inaugurare il cartellone sarà la compagnia “Il cassetto nel sogno” con la brillante commedia “Tutta colpa di Freud”.

La pièce narra le vicende di Dante, uno psicoterapeuta di cinquantacinque anni che dopo la separazione dalla moglie, si ritrova a gestire da solo le complicate vite amorose delle sue tre figlie, tutte particolarmente sfortunate in amore. Tra gag e riflessioni, il protagonista cercherà di bilanciare il ruolo di “padre ideale” con la riscoperta dei propri sentimenti, mettendo in gioco una capacità di innamorarsi che credeva ormai sopita.

La manifestazione non è solo un palcoscenico, ma un progetto sociale. Come sottolineato dagli organizzatori, la rassegna: “Nasce con lo scopo di celebrare la passione, la creatività e l’impegno delle compagnie non professioniste, valorizzando il teatro come strumento di espressione culturale e aggregazione sociale e propone un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.”

Le compagnie coinvolte si sfideranno in un clima di sana competizione fino al 9 maggio 2026, data che segnerà la chiusura del festival. A decretare la “Migliore Compagnia” sarà una giuria di qualità composta da esperti del settore: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e Roberta Sciarretta.

La direzione artistica dell’intero evento è affidata a Giovanni Iovine, con la direzione esecutiva di Massimo Ciufo e la gestione della comunicazione social curata da Ilenia Scaccia.