Latina, calci e pugni al titolare per rubare alcolini: arrestati

Nella serata di sabato 23 novembre, la Polizia di Stato di Latina ha arrestato due individui di nazionalità tunisina, accusati di una rapina impropria ai danni del titolare di un negozio di alimentari nel centro cittadino. Secondo la ricostruzione dei fatti, quattro soggetti, tutti stranieri, sarebbero entrati nel negozio. Uno di loro avrebbe preso una birra dal frigorifero e tentato di uscire senza pagare. Quando il titolare del negozio ha chiesto il pagamento, l’uomo lo ha attaccato con calci e pugni all’altezza dell’addome, tentando poi di fuggire. I due presunti autori della rapina sono stati identificati come cittadini tunisini. Durante l’aggressione, il titolare del negozio è riuscito a premere il pulsante del sistema di allarme, scattando la chiamata in sala operativa e l’immediato intervento delle volanti di zona. I quattro aggressori sono stati messi in fuga dalla reazione della vittima, e uno di loro, nel fuggire, ha infranto la vetrina del negozio con un calcio. Due dei soggetti sono rimasti sotto lo sguardo della vittima, che li ha indicati ai poliziotti intervenuti, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. I due individui intercettati dalla volante sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, dove sono stati fotosegnalati e identificati. Anche la vittima è stata ascoltata. Gli accertamenti identificativi hanno rivelato che i due arrestati sono di nazionalità tunisina e hanno precedenti penali. Sono stati dichiarati in arresto per rapina impropria in concorso, e il PM di turno ha disposto la loro traduzione in carcere per la convalida, dove sono stati condotti la mattina successiva. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di innocenza degli indagati.