Latina, calci e pugni alla compagna: arrestato un 27enne

Un cittadino moldavo di 27 anni residente a Latina è stato arrestato per maltrattamenti contro la compagna.

I carabinieri sono intervenuti, previa segnalazione al 112, all’interno dell’abitazione dell’indagato poiché l’uomo, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni la propria compagna.

La donna, a seguito delle lesioni riportate, è stata condotta dai sanitari intervenuti sul posto presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.