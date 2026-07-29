Latina Calcio 1932: addio al Girone C, per la prima volta i nerazzurri volano nel Girone B

Dopo ben cinque stagioni consecutive trascorse nel caldissimo e combattuto Girone C di Serie C, arrivano le attesissime decisioni ufficiali per la nuova stagione: il Latina Calcio 1932 cambia rotta e si trasferisce nel Girone B. Una novità assoluta che segna una vera e propria prima volta storica per la società nerazzurra, pronta a misurarsi in un raggruppamento del tutto inedito ma ricco di fascino.

Il cambio di girone rappresenta una sfida stimolante per il club e per i tifosi pontini. Se da un lato si salutano le tradizionali e infuocate trasferte del sud Italia, dall’altro si apre uno scenario sportivo d’alto livello, con trasferte nel centro e nord Italia e sfide contro piazze blasonate, giovani talenti e storiche rivali.

Il nuovo girone si preannuncia particolarmente avvincente e competitivo. Tra le avversarie spiccano corazzate ed ex protagoniste della cadetteria come Pescara, Reggiana e Spezia, retrocesse dalla Serie B, oltre a club dalla grande tradizione come Perugia, Livorno, Sambenedettese e Carpi. Non mancherà poi il fascino del “derby laziale” con il Guidonia e Ostiamare, senza dimenticare l’insidia della formazione B dell’Atalanta Under 23.

Ecco le squadre che comporranno il Girone B:

Atalanta Under 23, Campobasso, Carpi, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vis Pesaro.