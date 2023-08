Latina Calcio 1932, arriva la firma di tre nuovi giocatori

Il Latina Calcio 1932 ha annunciato l’ingaggio a titolo temporaneo di Tommaso Bertini, Fausto Perseu e Giuseppe Fella.

Tommaso Bertini, con un ingaggio fino al 30 giugno 2024, arriva dalla società Atalanta Bergamasca Calcio, ed è un portiere classe 2004. Nativo di Lucca, ha svolto tutta la trafila giovanile nel club bergamasco, vestendo nella scorsa stagione la numero 1 della formazione primavera bergamasca nel campionato di Primavera 1.

Fausto Perseu, con un ingaggio fino al 30 giugno 2024, arriva dalla società Us Cremonese, ed è un centrocampista classe 2002. Nasce a Roma e si forma calcisticamente nel Chievo Verona, vestendo anche le maglie di Fiorenzuola, Olbia, Alessandria e proprio Cremonese.

Giuseppe Fella, anche lui con un ingaggio fino al 30 Giugno 2024, arriva dal Palermo Football Club, ed è un attaccante classe 93’. Salernitano di nascita, il 29 enne vanta oltre 300 partite in carriera di cui oltre 190 in Lega Pro, con 80 marcature, vestendo le maglie di Salernitana, Palermo, e Monopoli per ultima fra le tante. Vanta inoltre nelle ultime 4 stagioni 3 partecipazioni ai playoff di categoria e 1 vittoria del campionato.