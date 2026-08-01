Latina Calcio 1932: domani cala il sipario a Fiuggi con l’ultimo test

Si sta per chiudere ufficialmente la prima fase della preparazione estiva del Latina Calcio 1932. La parentesi in terra ciociara giunge al termine dopo due settimane di lavoro intenso sotto la guida di mister Gennaro Volpe e del suo staff al centro sportivo “Capo i Prati” di Fiuggi.

La tappa conclusiva del ritiro è fissata per domani, con l’ultimo allenamento congiunto contro l’Anzio. Un test utile per mettere benzina nelle gambe, verificare la tenuta tattica dei nuovi innesti e valutare i progressi del gruppo in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

L’amichevole contro la formazione di Anzio segnerà la fine delle fatiche a Fiuggi. Dopo la partita, per i giocatori nerazzurri scatterà qualche giorno di meritato riposo prima della ripresa delle sedute d’allenamento. Se dal punto di vista dell’intesa di squadra e del lavoro atletico la spedizione ciociara ha fornito risposte positive, è fuori dal rettangolo di gioco che si concentra ora il vero punto interrogativo.

Finiti i giorni di ritiro, dove riprenderanno gli allenamenti i nerazzurri? La domanda circola con insistenza tra i tifosi. Rispetto al passato, quando la preparazione estiva si svolgeva quasi interamente in sede, quest’anno la società ha scelto la via della trasferta prolungata a Fiuggi. Una scelta logistica che ha permesso alla squadra di lavorare lontano da occhi indiscreti e dal caldo della pianura, ma che lascia aperta la questione legata alle strutture cittadine.

Il nodo riguarda le strutture di casa: si riuscirà a garantire al gruppo squadra la ripresa dell’attività a Latina, sul manto dell’ex Fulgorcavi o direttamente al “Francioni”, o le note vicende legate agli impianti costringeranno la società a cercare soluzioni alternative nelle zone limitrofe?

I tifosi attendono indicazioni ufficiali, sperando che il rientro dall’esperienza a Fiuggi coincida con un effettivo ritorno della squadra nel capoluogo pontino, per riabbracciare dal vivo i propri colori in vista dell’imminente avvio di stagione