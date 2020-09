Arriva un nuovo under in nerazzurro agli ordini di mister Scudieri. Si tratta di Andrea Giorgini, difensore centrale già visto negli allenamenti congiunti del sodalizio nerazzurro.

Classe 2002, ha militato nelle giovanili dell’Ascoli e proviene dal Fano. In data odierna ha sottoscritto il contratto.

Sarà a disposizione di mister Scudieri già da domenica per la partita contro il Gladiator che si disputerà a porte chiuse allo stadio Francioni. Fischio di inizio alle ore 15 che segnerà la nuova stagione del Latina Calcio 1932.

Arriva inoltre la firma per i tre under autorizzati ad allenarsi, la cui sottoscrizione poteva arrivare solo dopo il primo settembre in virtù del contratto che li legava alla Ternana in serie C.

Filippo Vinacri, difensore centrale classe 2002 più volte convocato in Nazionale Under 17 di Lega Pro. Simone Di Bartolomeo, classe 2001 attaccante romano cresciuto nelle giovanili della Roma e Gianni Calagna classe 2001, ala destra cresciuto nelle giovanili del Brescia.

Definita anche la guida medica dei nerazzurri. Il dottor Claudio Di Emma, medico sportivo e specialista in urologia, sarà il nuovo medico sociale della prossima stagione 2020/2021.