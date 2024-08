Latina Calcio a 5, Chianese e Poli gli ultimi acquisti

Latina Calcio a 5 ha chiuso il mercato con due nuovi giocatori: Luca Chianese e Gabriele Poli. Chianese ha affermato:

“Felice di tornare in una società che conosco bene avendo passato due anni belli con il gruppo Zonapontina. Ritrovo una squadra molto competitiva, alcuni ex compagni ed un mister con cui ho tanta voglia di lavorare. Andremo ad affrontare un campionato che conosco e che sarà molto complicato, un livello di calcio a 5 elevato ma non dovremo avere paura di nessuno e pensare solo a lavorare sodo”. Il laterale pivot arriva dalla Conit Cisterna così come Ponso, Sangermano e proprio Gabriele Poli, classe 2001 con tanta voglia di riscatto: “Ringrazio la società per l’opportunità ricevuta – ha detto Poli – darò sicuramente tutto come ho sempre fatto, sono sicuro che il mister farà un buon lavoro. Ha già dato direttive che condivido pienamente, l’organico è forte e preparato, conosco tutti i ragazzi e so che si andrà a formare un grande gruppo. Oggi sono molto contento e voglio continuare ad esserlo”.

Due elementi che vanno a chiudere una rosa che prosegue la linea tracciata l’anno scorso da società e allenatore. Piedi per terra però resta il diktat della dirigenza nerazzurra:

“Siamo molto contenti di quanto fatto sul mercato della prima squadra – ha dichiarato il vicepresidente Carlo Corcione – ma bisognerà rimanere concentrati sui soliti obiettivi: fare bene, lavorare sodo e dare il massimo. Lo scorso anno abbiamo costruito così delle solide basi che vogliamo portare avanti senza perdere la testa e rimanendo concentrati. Abbiamo promosso tanti ragazzi, altri li abbiamo ingaggiati, senza dimenticare quelli confermati dalla passata stagione, il progetto del Latina Calcio a 5 va avanti. Ci piace l’idea di procedere per step in tutto quello che facciamo, siamo molto felici di avere una C1 all’altezza, di aver confermato un Settore Giovanile competitivo nei campionati Elitè e di proseguire con la Scuola Calcio. Un’altra bella novità si chiama Serie D, in tanti hanno aderito al nostro progetto dall’esterno ed altrettanti dall’interno capendo la bontà di un campionato senior che può dare spazio e margine di crescita a tanti dei nostri ragazzi. Stiamo cercando di preparare per loro un percorso che non si fermi ad un semplice settore ma che possa dare tanti sbocchi per la crescita in campo, bisogna avere pazienza ma le soddisfazioni arriveranno per tutti”.