Latina Calcio a 5, continua la marcia vincente: terza di fila

Il Latina Calcio a 5 non si ferma più. Anche ad Albano arriva un successo prezioso, il terzo consecutivo in campionato (quarto contando il 3-0 di Coppa sul Cecchina), che certifica il momento di forma e la solidità della squadra di Terenzi. In un girone dove l’equilibrio resta totale e le rivali non rallentano — da Forte Colleferro a United Pomezia, passando per Buenaonda e Zagarolo — i nerazzurri rispondono presente e tengono il passo.

La sfida contro l’ultima della classe, però, è stata più complicata del previsto. Albano parte forte e crea diverse occasioni, ma è Caparone a rompere l’equilibrio con un tocco preciso su assist di Razza. Poco dopo, però, un errore difensivo permette a Vona di pareggiare e di mandare le squadre al riposo sull’1-1.

Nella ripresa cambia la musica. Il Latina alza i ritmi, impone il proprio gioco e torna avanti con Gallo, bravo a finalizzare un’azione corale rifinita da Chianese. Lo stesso Gallo firma poi il 3-1 su invenzione di Razza, indirizzando definitivamente la gara. Nonostante i tentativi dei padroni di casa con il portiere di movimento, i nerazzurri restano compatti e chiudono i conti con Terenzi, che firma il poker dopo una respinta corta.

Con la vittoria di Albano, la squadra pontina prosegue il suo filotto e guarda con fiducia al prossimo trittico di impegni: Ulivi in casa, ritorno di Coppa a Cecchina e anticipo di campionato contro Palombara. Tre tappe cruciali per consolidare la crescita e arrivare al meglio alle sfide di fine girone contro Colleferro e United Pomezia.