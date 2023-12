Latina Calcio a 5: domani ospite al PalaPark l’Ardea

Torna a giocare in casa il Latina. La squadra di Andrea Terenzi, domani alle 15 al PalaPark, ospiterà l’Ardea. Gianluca Vizzaccaro (Cassino) e Valerio Tammiso (Ciampino) saranno gli arbitri dell’incontro.

Luca Fontenova, prima di entrare nel merito della gara di domani, torna sul kappaò di sabato scorso contro la Polisportiva Ciampino: “Freddo e campo sintetico a parte, è stata una brutta prestazione, dove potevamo e dovevamo fare di più per portare punti a casa”. Ora, però, testa alla sfida di domani per ripartire: “Sarà una partita combattuta – continua il classe 2006 – come tutte quelle che stiamo affrontando. La classifica è corta e ogni settimana ci sono continui stravolgimenti. Sarà fondamentale vincere per ripartire”.

“A livello personale – conclude – sento che sto facendo bene e sono contento di dare il mio contributo in prima squadra in ogni occasione”.