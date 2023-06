Latina Calcio a 5, il ritorno di Terenzi da allenatore

Torna con la maglia del Latina Calcio a 5 l’allenatore e giocatore Andrea Terenzi, riportando alla mente i fasti del club, per anni in pianta stabile nell’elite del futsal italiano.

Questi i numeri di Terenzi con la squadra della sua città: 225 presenze e 85 gol dal 2005 al 2017, Serie B e Serie A2 vinti in nerazzurri, valsi la conquista della Nazionale italiana, con ben 15 convocazioni. Commenta così il nuovo player manager dei pontini: “Quando Maurizio Landucci e Stefano Scala mi hanno proposto questo progetto ho accettato immediatamente, per Latina mi sono sacrificato tanto in passato, ma in un certo senso, mi ha dato tutto e anche di più. Quando ero giovane ed in rampa di lancio avevo firmato per i campioni d’Italia della Luparense ed ero pronto ad esordire in Champions League a 19 anni, ma ho preso la decisione drastica di tornare nella mia città e costruirmi un altro tipo di carriera. Non avrò vinto scudetti, ma ho vinto alcune sfide personali come raggiungere la Nazionale da una piazza meno blasonata come Latina e soprattutto raggiungere la Serie A insieme ad un gruppo di compagni strepitosi con i quali abbiamo passato anni meravigliosi, conquistandoci l’amore di questa città. Oggi accetto una nuova sfida e perché no, faccio di nuovo qualche rinuncia importante, come giocare altri anni nelle categorie più importanti di questo sport. Ma abbiamo un compito molto più importante, quello di riportare il Latina, in modo graduale e con il duro lavoro, nelle categorie che merita. A 34 anni ho ancora tanto da dare in campo, accetto questo doppio ruolo che per me è una sfida completamente nuova, visto che ho allenato solamente l’under 21 nazionale del Latina per quattro anni. Sarà impegnativo e soprattutto diverso, ma non vedo l’ora di metterci dentro tutto quello che ho, sperando di fare il massimo possibile per questa società e di intraprendere insieme un nuovo cammino ricco di soddisfazioni”.

Dopo le parole di Terenzi commenta così il responsabile di Settore Giovanile e Scuola Calcio nerazzurra Maurizio Landucci : “Io e Andrea abbiamo sempre parlato di prima squadra in questi anni, ci siamo sempre divertiti a fare nomi di giocatori, under e darci obiettivi. Quando con Stefano Scala abbiamo iniziato a pensare al nuovo tecnico c’è stato un ventaglio di idee, ma per me il primo nome è sempre stato quello di Andrea Terenzi. Sapevo di trovare dall’altra parte le stesse ambizioni, gli stessi pensieri ed è stato così”.