Latina Calcio a 5, impresa a Colleferro: 5-4 per i nerazzurri

Un girone di ritorno più complesso, e meno positivo di quello d’andata per il Latina Calcio a 5 che, però, non intende mollare la corsa al salto di categoria. Dopo il successo all’ultimo respiro contro il Casalbertone e la vittoria netta nello scontro diretto con il Gap, la squadra pontina ha realizzato una vera e propria impresa sabato scorso a Colleferro, confermando la propria capacità di reazione nei momenti difficili.

Al Palaromboli, il Latina si è reso protagonista di una gara al cardiopalma, vinta in rimonta per 5-4. Trovatasi sotto di quattro reti in una gara difficile e con una rosa più che rimaneggiata, viste le assenze di Terenzi, Sangermano, Chianese, Di Rita e De Santis, la squadra è riuscita a portare dalla sua il match, mettendo a referto cinque reti, tutte partite “dal basso”, sfruttando le abilità del portiere di movimento, col goal decisivo arrivato a 20 secondi dal triplice fischio finale.

“Un sabato da ricordare – ha ammesso Emiliano Antoni, Team manager della formazione nerazzurra – anche perchè la situazione non era semplice visto il risultato e il nostro ultimo percorso, arrivando a Colleferro con assenze importanti. Quello che è successo al Palaromboli servirà esclusivamente a dimostrare a noi stessi cosa siamo in grado di fare. La C1 rimane una categoria complicata, il livello è molto alto e ci sono tante squadre, compresa la Forte Colleferro, di valore pronte a metterti in difficoltà. Stiamo portando avanti il nostro progetto a testa alta contro tante critiche ma crediamo in ragazzi che, come sabato, sanno mettere tutto in campo. A Colleferro ci siamo presentati con 8 giocatori dai 16 ai 22 anni ma abbiamo giocato da squadra anche nel momento più difficile. Questo dovrà essere il nostro punto di partenza per affrontare al meglio il finale di stagione che sarà comunque durissimo per noi e per chi ci affronterà”.