Il Latina torna in campo per la sesta giornata di campionato. La squadra di Andrea Terenzi, domani alle 15 al PalaPark, attende il Ferentino.

Angelo Marzullo (Roma 1) e Georgian Sebastian Cociorva (Civitavecchia) arbitreranno la partita.

CONSAPEVOLEZZA – “La vittoria in Coppa, seppur inutile ai fini della qualificazione, è stata importante per dare un segnale subito dopo la sconfitta in campionato sul campo dello Zagarolo – dice Domenico Bacoli.

Ci siamo preparati bene in vista del prossimo appuntamento e siamo pronti a mettere in pratica quando provato negli allenamenti. Domani mi aspetto che tutti scendano in campo con la consapevolezza di poter fare bene, giocando da squadra come abbiamo dimostrato di saper fare i risultati arriveranno. Fondamentale questa sfida per migliorare la classifica ed affrontare le prossime con più slancio”.

BILANCIO – Bacoli traccia anche un piccolo bilancio di questi primi mesi di stagione: “Non amo parlare molto dei singoli, la differenza la fa sempre il collettivo nel suo complesso e fino a questo momento c’è stato impegno e dedizione da parte di tutti. Sarà importante da qui in avanti fare un ulteriore passo per toglierci insieme le soddisfazioni che sia la società che noi giocatori meritiamo”, conclude il giocatore.