Latina Calcio a 5, oggi la sfida con la Sanvitese: la carica di Terenzi

Altro turno casalingo per il Latina Calcio a 5. Dopo la vittoria contro il Ferentino della scorsa settimana, la squadra di mister Terenzi, oggi alle 15 ospiterà la Sanvitese per l’ottava giornata di campionato.

Prima di entrare nel vivo della vigilia, mister Andrea Terenzi traccia un piccolo bilancio di questa prima parte di campionato:

“E’ stata abbastanza positiva anche se penso che potevamo avere qualche punto in più, ma questa competizione è molto livellata e la classifica cambia radicalmente di settimana in settimana. il gruppo sta migliorando, dobbiamo ancora crescere tanto se vogliamo pensare di provare a stare lassù ma stiamo lavorando, ci stiamo conoscendo ci vuole un po’ di tempo, ma la nostra ambizione è quella”.

“Arriva una squadra secondo me ben attrezzata che ha già incontrato avversari difficili e si trova, nonostante tutto, lassù. Abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico per la seconda volta di fila e vogliamo cercare il secondo successo consecutivo, cosa che ancora non siamo riusciti a fare – conclude.- Ma il nostro impegno dovrà essere massimale perché sarà sicuramente un match equilibrato”.