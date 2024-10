Latina Calcio a 5, Terenzi: “Avanti per la nostra strada”

Andrea Terenzi, player manager del Latina Calcio a 5, ha tracciato il primo bilancio stagionale dopo le prime tre giornate di campionato e un incontro interno di Coppa Lazio. Le sue dichiarazioni mostrano ottimismo, nonostante i numerosi cambiamenti estivi che hanno portato la squadra a rinnovare circa sei elementi.

Terenzi ha sottolineato che, nonostante non sia stato semplice ottenere subito una chiara identità di gioco, la squadra sta rispondendo positivamente alle sue richieste. Il focus del Latina Calcio a 5 resta quello di mantenere il controllo del gioco in ogni partita, cercando sempre di imporre il proprio stile, con la consapevolezza di avere le qualità e l’esperienza per farlo.

Il campionato, però, si preannuncia difficile. Dopo un inizio con alcune difficoltà, come il pareggio contro lo Zagarolo, la squadra ha reagito bene, dimostrando di sapersi adattare anche in sfide complicate come quella contro il Casalbertone. Terenzi ha affermato che la Serie C1 è una competizione spesso sottovalutata, ma ricca di talenti, e che la strada da percorrere sarà lunga e piena di sfide.

Nonostante le difficoltà, il tecnico pontino non perde di vista l’obiettivo più grande: l’integrazione dei giovani, con un progetto che mira a far crescere il più possibile i ragazzi provenienti dal vivaio. Già quest’anno, infatti, sono stati inseriti dei giovani, alcuni dei quali si sono comportati molto bene durante la preparazione. Terenzi rimane convinto che, con impegno e umiltà, la squadra possa ottenere risultati positivi.