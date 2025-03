Latina Calcio a 5, un pezzo di playoff in ballo: sabato la sfida cruciale contro il Buenaonda

La stagione del Latina Calcio a 5 entra nella sua fase più calda, con obiettivi ancora da raggiungere e partite decisive all’orizzonte. Se l’Under 19 Nazionale ha già conquistato con merito la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria sul Velletri, per le prime squadre il discorso è ancora aperto.

È in Serie C1 che si gioca la sfida più importante: la formazione guidata da Terenzi è pienamente in lotta per i playoff e sabato si troverà di fronte un autentico scontro diretto.

Big match al Palapark: Latina si gioca tutto contro il Buenaonda

Il Latina Calcio a 5 si trova a una sola lunghezza di distanza dal secondo posto, attualmente occupato dal Buenaonda Aprilia, che sarà la prossima avversaria in un match dal peso specifico enorme. L’appuntamento è fissato per sabato alle 16:00 al Palapark, una partita che potrebbe indirizzare il finale di stagione.

Lo sa bene il direttore generale Stefano Scala, che ha sottolineato l’importanza di questa sfida: “Siamo consapevoli della posta in palio. Sabato arriverà una squadra che ci ha sempre dato filo da torcere e con la quale ci confrontiamo ormai da anni. Sarà una gara intensa, ma devo dire che la squadra ha ritrovato il suo spirito. A Terracina abbiamo vissuto una partita difficile, ma siamo riusciti a portarla a casa perché abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Questo è lo spirito che serve per affrontare il finale di stagione.”

Scala ha poi posto l’accento sull’importanza del fattore campo in questo rush decisivo:

“In questa categoria ogni trasferta è ostica e portare via i tre punti non è mai scontato. Il Palapark è il nostro fortino, e sappiamo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Non vogliamo deludere nessuno. Questo è il momento di restare uniti e pensare solo al Latina Calcio a 5. Ora bisogna mettere da parte tutto il resto e tifare per la squadra della nostra città.”

L’ora della verità

Con il traguardo dei playoff ancora da conquistare, il Latina Calcio a 5 è atteso da una battaglia sportiva senza appello. Sabato, in casa, ci sarà la chance per compiere un passo fondamentale verso l’obiettivo stagionale. Servirà il miglior Latina, quello determinato, compatto e affamato, pronto a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico.