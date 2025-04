Latina Calcio a 5, un sogno chiamato SerieB… e Terenzi rinnova

L’eliminazione in semifinale playoff di Cecchina brucia ancora, la finale era un obiettivo da raggiungere per il Latina Calcio a 5 e forse, dopo il triplice fischio, l’amaro in bocca è stato ancora più grande. Il cammino nerazzurro si è fermato sul più bello ma non cancella un percorso straordinario se si parte dall’Agosto del 2023 dove tutto è (ri)cominciato. Ridare una prima squadra ad una storica società come quella del Latina non è stato facile, farlo in questo modo è stato bello, come conferma il presidente stesso Fabrizio Menchicchi: “La nostra più grande soddisfazione è stata ridare un’anima alla Latina del futsal – ha ammesso il numero uno nerazzurro – con il nostro staff abbiamo cercato di non bruciare tappe, di non promettere cose irraggiungibili, ma seguire step ben precisi e definiti fatti di duro lavoro. Sicuramente è stato un peccato abbandonare così i playoff ma tutto quello che siamo riusciti a costruire ci rende molto orgogliosi. Abbiamo riempito il Palapark per una stagione intera, una squadra a tratti spettacolare che ha infuocato le nostre tribune con partite memorabili. Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi, dato spazio a tantissimi giovani che in tanti ci invidiano e creato una vera identità chiamata Latina Calcio a 5. Questo per noi è un successo anche se avremmo voluto culminare il tutto con una bella vittoria sul campo, lo sport è fatto così, sapevamo cosa potevamo fare ed abbiamo raggiunto gran parte dei traguardi prefissati. Ora si passa ad uno step successivo che si chiama Serie B e ci proveremo in ogni modo a raggiungerlo. Vogliamo implementare la struttura, lo staff, far crescere la squadra e continuare a curare l’identità di questa società tramite il lavoro: dalla scuola calcio alle prime squadre. Abbiamo portato in alto in tanti settori il Latina Calcio a 5 e cercheremo di non fermarci qui portando ulteriori novità in altri settori e categorie cercando di andare sempre più in alto con quello che abbiamo a disposizione”.

Intanto nella giornata di oggi è arrivato il rinnovo con mister Andrea Terenzi: “Sono molto felice di proseguire il percorso di crescita con questa società – ha affermato l’allenatore giocatore – rispetto al nostro anno d’esordio siamo migliorati molto ed il raggiungimento dei playoff ne è stata una conferma. Devo ringraziare tutti per questa stagione: dallo staff ai giocatori perché sono stati importanti dal primo all’ultimo. Da chi ha giocato di più a chi di meno sono risuciti tutti a dare un apporto fondamentale nei momenti importanti della stagione dando un enorme contributo alla nostra causa. Rimane l’amaro in bocca per l’eliminazione di Cecchina, con la società sappiamo che dobbiamo e possiamo fare ancora di più”. Una rosa che è stata utilizzata per intero con l’apporto di under sia presenti in prima squadra sia aggregati in un secondo momento dal settore: “Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di inserire giovani di talento – ha concluso Terenzi – oltre ai soliti già stabili in prima squadra dalla passata stagione. Siamo stati in grado di inserire altri tre elementi del 2008 che si sono comportati molto bene e ai quali va data sempre più fiducia nel corso degli anni perché questo rimane il nostro obiettivo”.