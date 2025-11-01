Latina Calcio, al “Francioni” la Salernitana con 2000 tifosi

Il Latina Calcio si prepara ad accogliere in casa propria la Salernitana, in un “Francioni” vestito a festa ma non di nerazzurro. Più di duemila arriveranno da Salerno per supportare i granata, in quella che sarà la prima trasferta aperta agli ospiti dopo i fatti di giugno.

Servirà una vera e propria impresa per i nerazzurri, che dall’altra parte del campo trovano una delle compagini più in forma del campionato, che punta inevitabilmente al ritorno in B. Gli uomini di mister Bruno sono quindi chiamati ad arginare nomi d’alto calibro come Inglese, Donnarumma e Tascone, che figurano tra le fila granata. I 13 punti in 11 gare consentono al Latina di viaggiare al centro della classifica, ma basta una disattenzione per colmare in negativo il gap con quelle più indietro.

Focus sulle formazioni

Si andrà in campo, con ogni probabilità, con il 3-5-2, vestito che ormai Bruno ha cucito ai suoi e che vedrà riproposto là davanti il duo Parigi-Ekuban, che può sicuramente essere la chiave di volta per far male alla Salernitana, dimostratasi più ballerina del previsto nell’ultimo quarto di campo, davanti la porta di Antonio Donnarumma. Alle loro spalle, nel centrocampo a 5, un’importante freccia nella faretra del mister può certamente essere Riccardi, mezz’ala a trazione offensiva che può creare più di qualche grattacapo ai ragazzi di Raffaele. Dietro capitan Marenco guiderà la difesa, cercando di arginare Roberto Inglese, tenuto a riposo nell’ultima sfida di coppa proprio per poter arrivare in forze alla trasferta pontina.

I precedenti

Non è la prima volta che le due formazioni si ritrovano faccia a faccia: gli ultimi incontri risalgono al biennio 2015-16 e 2016-17, con il Latina che riuscì a raccogliere due soli punti in quattro partite contro gli amaranto, tutti davanti al proprio pubblico.