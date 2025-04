Latina Calcio, Alessandro Bruno è il nuovo allenatore dei nerazzurri

Alessandro Bruno è il nuovo allenatore del Latina Calcio. Il “colonnello”, come lo chiamavano all’ombra del Francioni, succede a Roberto Boscaglia, esonerato dopo la rovinosa caduta dei suoi contro il Trapani. L’ex capitano dei nerazzurri, che ha scritto pagine indimenticabili della storia del club, torna nel ruolo di leader, questa volta dalla panchina. Bruno, infatti, è stato uno dei protagonisti della storica stagione in Serie B sotto la guida di Roberto Breda, diventando un simbolo del Latina per la sua grinta e determinazione.

Oltre all’esperienza in terra pontina, Bruno ha poi vestito le maglie di Pescara, Benevento e Notaresco tra le tante, chiudendo la carriera proprio in Abruzzo e aprendo la strada alla vita in panchina.

Il 41enne, originario di Benevento, ha recentemente allenato l’Arzignano in Lega Pro, ma la sua esperienza in panchina include anche, come detto, un’importante parentesi al Notaresco, in Serie D, dove ha fatto notare il suo valore come tecnico. Ora, è pronto a mettersi alla prova in una nuova avventura, in quella che lo stesso Bruno può definire una seconda casa.

Bruno conosce perfettamente l’ambiente e le aspettative della piazza. Ora, il suo obiettivo è risollevare la squadra e portare Latina alla salvezza, puntando su determinazione e spirito di gruppo. Con lui arriva a Latina, il vice Antonio Piccolo, ex calciatore tra le tante di Catania, Cremosese, Spezia e Lanciano che i tifosi nerazzurri ricordano molto bene in Serie B, in quanto uno degli attaccanti più temibile. Piccolo ha già ricoperto il ruolo di vice al fianco di Bruno dall’Arzignano.

Di seguito il comunicato della società: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Bruno, figura simbolo del club e protagonista per un biennio in Serie B con la maglia nerazzurra.

Nella mattinata di oggi, presso gli uffici del vicepresidente Giuseppe D’Apuzzo, Alessandro Bruno e il vice allenatore Antonio Piccolo hanno sottoscritto il nuovo contratto con il club nerazzurro, in seguito alla risoluzione consensuale con l’Arzignano Valchiampo.

Bruno e Piccolo hanno firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.

Noto come “Il Colonnello”, Bruno torna a Latina per mettere a disposizione della squadra la propria esperienza, il carisma e l’attaccamento ai colori nerazzurri.

Benvenuto a Latina, mister. Bentornato a casa, Colonello.”