Latina Calcio, Alessandro Bruno in pole per la panchina: corsa a tre con Danucci e Colavitto

Il Latina Calcio è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Roberto Boscaglia, e la corsa per la panchina è ridotta a tre candidati: Alessandro Bruno, Ciro Danucci e Gianluca Colavitto. L’ex calciatore del Latina, “Il Colonnello” Alessandro Bruno, sembra essere il favorito per il ruolo. Con un passato nel club nerazzurro tra il 2013 e il 2015. Bruno ha già allenato in Serie D con il Notaresco, e vanta esperienza anche in Serie C con l’Arzignano.

Nonostante la sua posizione di favorito, anche Danucci, con esperienza in Serie C, e Colavitto, tecnico abituato a gestire squadre in difficoltà, sono in lizza. Tuttavia, Bruno rimane il profilo più vicino. Il suo ritorno potrebbe essere un’opportunità per rilanciare la squadra, anche grazie al suo legame con la tifoseria.