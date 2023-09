Latina Calcio, arriva dalla Juventus l’ultimo acquisto

Ieri in conferenza stampa il diesse Matteo Patti ha avuto parole di elogio per la squadra che domani sera si appresta ad affrontare la prima gara dell’anno nell’anticipo della prima giornata ad Avellino, con inizio alle 20.45

Arriva dalla Juventus Ferdinando Del Sole, esterno classe 1998. Nato calcisticamente nel Pescara, arriva alla Juventus nel 2017, vestendo successivamente in prestito le maglie di Juve Stabia, Ancona, e Potenza, prima di unirsi al sodalizio nerazzurro. Ferdinando vestirà la maglia numero 27 durante la sua avventura a Latina.

“A parte i valori tecnici importanti, ho visto una squadra coesa e di ragazzi per bene. Hanno capito in che dimensione si trovano e che la società fa il possibile per metterli nella migliore condizione. Sono consapevoli che ci sarà da stringere i denti nei momenti di difficoltà”.