Latina Calcio, arrivano Ganz e Furlan

Alla fine del mercato invernale, il Latina Calcio ufficializza tre nuovi acquisti. A vestire la maglia nerazzurra sarà il figlio d’arte Simone Ganz, classe 1993 in prestito dalla Triestina. Ganz è un attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan fino ad esordire con la prima squadra in Champions League. Nella prima parte della stagione ha giocato 22 partite e collezionato 4 reti.

Il secondo grande acquisto da parte dei pontini è il centrocampista proveniente in prestito dalla Ternana, il classe 1990 Federico Furlan, cresciuto nelle giovanili del Milan per poi passare da Ternana, Bari, Brescia e poi Trieste.

I nerazzurri puntano ai giovani con l’acquisto di Lorenzo Peschetola, in prestito dall’Inter fino al 30 giugno. Il classe 2003, è un trequartista che può giocare anche come ala su entrambe le fasce, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi in prestito al Foggia, ha giocato tra Serie c e Coppa Italia undici partite collezionando una rete.

A lasciare la squadra del Latina sarà il centrocampista Andrea Tessiore, il quale andrà all’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. Tessiore è approdato nella squadra pontina nella stagione 2021/2022, e tra Campionato e Coppa Italia di Serie C ha collezionato 53 presenze, arricchite con 2 gol e 5 assist, dando un contributo prezioso alla salvezza raggiunta nella scorsa annata.