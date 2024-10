Latina Calcio, Boscaglia: “Non sono qui per salvarmi, voglio avviare un percorso importante”

Un esordio da sogno per Roberto Boscaglia sulla panchina del Latina. Il tecnico siciliano, arrivato appena due giorni prima della trasferta di Catania, ha subito ottenuto una vittoria fondamentale al Massimino, battendo i rossazzurri per 1-0. Una prestazione di grande compattezza e sacrificio quella dei pontini, che hanno saputo sfruttare al meglio le incertezze degli avversari e colpire al momento giusto.

“Abbiamo vinto con grande umiltà e spirito di squadra”, ha dichiarato Boscaglia nel post gara. “La partita è stata preparata in soli due giorni, ma i ragazzi hanno dimostrato subito di avere lo spirito giusto. Abbiamo scelto di lasciare il possesso al Catania, consapevoli della loro qualità, ma pronti a sfruttare ogni loro errore. Negli ultimi dieci minuti potevamo chiudere la partita, ma siamo stati comunque bravi a non soffrire troppo.”

Per il nuovo tecnico, però, il successo contro il Catania è solo l’inizio di un percorso più ambizioso. “Non sono qui per salvarmi”, ha spiegato, “ma per avviare un progetto. Una squadra come il Latina non deve accontentarsi della salvezza, ma deve programmare per raggiungere traguardi più importanti. Il nostro cammino parte oggi, ma l’obiettivo è quello di costruire qualcosa di solido e duraturo.”

La vittoria al Massimino non solo ha rilanciato le ambizioni dei nerazzurri, ma ha mostrato una squadra compatta e determinata, pronta a seguire le direttive del nuovo allenatore. “Il Latina non merita la classifica attuale, ma è stata penalizzata da squalifiche e infortuni. Con il lavoro e l’atteggiamento giusto, sono sicuro che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.”