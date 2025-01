Latina Calcio, Boscaglia: “Siamo stati poco incisivi, ma la prestazione c’è stata”

Il Latina esce sconfitto per 3-0 da un Francioni vestito di un inusuale color biancoverde, per la sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C NOW.

Al termine della gara, il tecnico del Latina, Roberto Boscaglia, è intervenuto in sala stampa per commentare la rovinosa caduta dei suoi contro gli irpini: “C’era tempo per rimediare, abbiamo avuto delle occasioni per rientrare bene in partita. La gara da lì in poi ha preso una piega ma da lì in poi avevamo ancora possibilità di fare qualcosa. Era l’Avellino più forte che io abbia mai visto, c’è stato tanto equilibrio durante la partita ma non siamo stati bravi e fortunati a fare goal”

“Abbiamo determinate caratteristiche, alcuni giocatori ce l’hanno altri no, dovevamo fare qualcosa di più ma la partita non l’abbiamo persa solo per mancanza di carattere, abbiamo regalato troppi palloni ed una squadra così non si fa pregare per punirti. Oggi ci sono 3 goal di differenza, il risultato non è giusto ma lo accettiamo e andiamo avanti”

Anche il mister ha sottolineato come, rispetto alla gara di Foggia, la squadra abbia addirittura fatto meglio, cercando quantomeno svariate volte di riagguantare il risultato: “Abbiamo fatto 15 minuti fatti bene e abbiamo sbagliato tanto a Foggia, oggi abbiamo cercato di essere sempre in partita, giocatori del genere non si limitano facilmente. Abbiamo faticato nel momento del secondo goal, ma la prestazione c’è stata, abbiamo avuto tre palle goal clamorose. Uno degli errori è stato quello di mandarli sulle fasce, ma non posso dire nulla ai ragazzi”.

“La catena di destra oggi poteva fare meglio, doveva essere più incisiva con Ercolano che doveva raddoppiare di più. Dovevamo aiutare di più Marenco”.

Sul modulo: “Non è importante, loro giocavano con molti filtranti, non potevamo giocare con due centrocampisti e volevamo rinfoltire la mediana. Se vediamo la partita, gli abbiamo tolto proprio questa caratteristica.

Nonostante la brutta sconfitta, Caleb Ekuban, uno dei rinforzi del calciomercato invernale neroazzurro ha fatto buona gara ed è stato elogiato dal mister in conferenza stampa: “Ekuban ha creato due occasioni incredibili, ha fatto una buonissima prestazione e ha fatto bene entrambe le fasi. Poteva far meglio ma va bene anche così”.

Sul mercato: “Abbiamo concluso gli over. Gli ultimi giorni sono importanti, sicuramente la società è lì e punterà a qualcosa, abbiamo dato via due giovani, Addessi e Di Renzo, magari entrerà qualcosa su quel fronte”.