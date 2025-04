Latina Calcio, Bruno: “Vogliamo finire bene e lasciare un ricordo positivo”

Dopo la tanto agognata salvezza, il Latina Calcio si appresta a giocare quella che sarà l’ultima giornata di serie C NOW. I nerazzurri, impegnati sul campo del Cerignola vogliono tutto tranne che prendersi ferie anticipate e, come testimoniato dal tecnico Bruno in sala stampa, i suoi uomini saranno pronti a dare battaglia agli avversari. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, il tecnico ha commentato così la gara di domani: “La partita sarà difficile, tosta, perché loro vorranno chiudere bene in casa dopo due sconfitte. Dal canto nostro vogliamo finire bene e lasciare un ricordo positivo dopo una stagione così e così, sarà una gara tosta ma egregia, giocherà chi ha giocato un po’ meno, ho chiesto un approccio serio.”

“Voglio un Latina che voglia dominare il gioco, che sviluppi offensivamente – ha detto il tecnico beneventano – ho in mente questo per il mio Latina, ora andiamo su una gara difficile ma stiamo già pensando ad un Latina arringhiero e che possa magari divertire la gente. La città? Mi ha dato sempre tantissimo, mi ha sempre aiutato anche nei momenti più duri, chiedendomi di non mollare mai. Mi lega veramente un bel rapporto e sono felice di aver regalato questa salvezza, era troppo importante”

Il punto del mister anche sulla situazione indisponibili e sugli accorgimenti tattici: “Qualche problemuccio per domani, ma ripeto, giocherà chi ha giocato un po’ meno, avendo l’occasione di mettersi un po’ in mostra. Andremo li con caparbietà per lasciare un segno positivo della stagione. In questo momento non possiamo permetterci esperimenti tattici, non abbiamo lavorato su altro. Avremo accorgimenti ed attenzioni, chiaro.”

“I ragazzi mi hanno riempito di soddisfazione, hanno subito messo in pratica ciò che avevo in testa. Hanno percepito il momento e hanno egregiamente messo in pratica tutto. È stato un girone agguerrito, molto duro – conclude – dopo la partenza così così per tutte i valori sono usciti fuori. Le sorprese ci sono e ci sono state ottime realtà, un bel Girone C. Quando ho preso l’incarico temevo le due gare vinte ma l’abbiamo preparate molto bene”.