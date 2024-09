Latina Calcio, capitan Di Livio: “Sento mie maglia e fascia”

Sono solamente due i punti conquistati dal Latina Calcio del tecnico foggiano Pasquale Padalino in queste prime tre giornate d’avvio al campionato di Serie CNow.

Un ruolino di marcia preoccupante, ma che non spaventa uno dei principali interpreti del calcio nerazzurro. Il capitano Lorenzo Di Livio infatti è tra i veterani della rosa a disposizione del sodalizio di piazzale Serratore, vestendo la maglia nerazzurri da ormai 4 stagioni. Un percorso che l’ha portato ad ereditare la fascia di capitano da Capitan “Ciccio” Esposito, un ruolo che ha onorato e che sta continuando a perseguire con orgoglio.

Quest’oggi Capitan Di Livio si è espresso così in conferenza stampa, nel primissimo incontro annuale giocatori-stampa, come organizzato dalla società pontina. Un’analisi completa da chi ha, spesso più di tutti, in mano il termometro della squadra, il capitano. Per essere un buon capitano, leadership e serietà non devono mancare: due qualità che Lorenzo Di Livio possiede alla grande.

“L’inizio di stagione, in termini di punti e numeri, è un po’ preoccupante. Tuttavia, analizzando le partite, possiamo notare che abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, a causa di nostri demeriti. Siamo solo all’inizio del campionato e non è ancora il momento di tirare le somme. Abbiamo il tempo di rimetterci in carreggiata, dobbiamo lavorare sodo e continuare a credere nel nostro progetto.

Con Padalino, quest’anno abbiamo adottato un modulo che ho usato raramente in Serie C, quindi c’è anche un periodo di adattamento. Credo che stiamo giocando bene e che il nostro metodo di lavoro, basato su un’idea chiara e con criterio, ci porterà lontano.”