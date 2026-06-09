Dopo aver blindato la continuità tecnica ed evidenziato le ambizioni per la nuova stagione sportiva grazie alla conferma del diesse Condò e di mister Gennaro Volpe, l’attesa dei tifosi del Latina Calcio si sposta sulle date di inizio del prossimo campionato. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha ufficializzato il cammino che traccia l’intera roadmap della stagione sportiva 2026-2027. Si parte domenica 23 agosto. Il percorso dei pontini si preannuncia intenso e senza sosta, eccezione fatta per la pausa natalizia già fissata per domenica 27 dicembre 2026. Nel programma della regular season sono previsti anche tre turni infrasettimanali (le cui date precise verranno determinate successivamente), prima di arrivare alla volata finale del campionato, la cui conclusione è calendarizzata per domenica 25 aprile 2027. Con le date scolpite sul calendario, la palla passa ora al DS Condò per completare l’organico da consegnare a mister Volpe.