Latina Calcio, cinque nomi per la panchina

Cinque nomi sul tavolo del diesse Patti, quattro profili individuati, contattati e messi in stand by: difficile compito far coincidere richieste economiche e contrattuali di diretti interessati e società Latina Calcio 1932, oltre agli aspetti tecnici necessari per risollevare la squadra dai bassifondi della classifica.

Vincenzo Maiuri, gode di ottime referenze, i due anni felici a Sorrento, tra promozione dalla Serie D alla salvezza in Serie C. Manca però l’intesa. Piace Gennaro Volpe, che dopo essere avere chiuso con la carriera da calciatore con la Virtus Entella, si è fatto le ossa con le giovanili e la Primavera della società ligure, iniziando ad allenare la prima squadra, sia in B, che in Serie C. L’ex centrocampista attende di ripartire dopo un anno di attesa. Aspetta da meno tempo una chiamata Vincenzo Cangelosi, che la scorsa estate ha chiuso l’esperienza biennale alla guida della Casertana, nella sostanza la sua prima esperienza, peraltro positiva, da primo allenatore dove essere stato per una vita sportiva vice di Zeman.

Si lavora anche su Leonardo Colucci, che dopo Picerno e Juve Stabia, ha allenatore la Spal, chiudendo la sua esperienza a Ferrara con l’esonero maturato lo scorso febbraio.

Più o meno lo stesso discorso di Gianluca Colavitto, che a marzo ha chiuso la terza stagione in Serie C Ancona. In passato ha allenato Avezzano, Vastese e Celano.

La settimana che porta alla trasferta di Catania è iniziata con il tecnico della Primavera Igor Spiridigliozzi.