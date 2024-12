Latina Calcio, col Cerignola aperta solo la Tribuna A

Se ne era parlato negli scorsi giorni ma ancora non erano arrivate conferme ufficiali. A causa di verifiche di sicurezza condotte dagli organi preposti, il Latina Calcio 1932 ha annunciato che la Tribuna Centrale e quella B dello Stadio “Domenico Francioni” saranno chiuse in occasione della partita contro l’Audace Cerignola, in programma per lunedì 16 dicembre alle 20:30. Le verifiche hanno evidenziato il rischio di caduta di calcinacci dalla torre idrica retrostante la tribuna, motivo che ha portato alla decisione di limitarne l’accesso.

Pertanto, la Tribuna Laterale A sarà l’unico settore della tribuna, aperto per l’incontro. I possessori di abbonamenti o tessere corporate per i settori Tribuna Vip, Centrale e Laterale B saranno accolti in questa area, dove troveranno i loro posti riservati.

Il Latina Calcio invita tutti i tifosi a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per assicurare un accesso sicuro allo stadio e garantire il regolare svolgimento della partita. La società ringrazia i suoi sostenitori per la comprensione e la collaborazione in questa situazione, ricordando che la sicurezza degli spettatori è una priorità.