Latina Calcio, Coppa Italia: Di Donato presenta la sfida al Giugliano

Domani pomeriggio alle ore 16:15 il Latina Calcio sarà impegnato nel secondo turno di Coppa Italia di Lega Pro.

Teatro della sfida lo stadio Alberto de Cristofaro di Giugliano in Campania, avversari quindi, le tigri gialloblù. Sarà un Latina rinnovato, ci sarà spazio per le seconde linee e per chi ha giocato meno.

Prima convocazione anche per i primavera di mister Spiridigliozzi, Patrizio Rozzi (Centrocampista) e Simone Addessi (Attaccante).

“Abbiamo un gruppo molto importante – esordisce così il tecnico Di Donato in conferenza stampa – di conseguenza è un bene far giocare tutti e di dare l’occasione a chi sta giocando meno di mettersi in mostra.”

“Ci teniamo a passare il turno, perché oggettivamente vincere aiuta a vincere, l’obiettivo è andare avanti in questa competizione”

Ad una domanda poi sul campionato – “Il calendario lo conosciamo, non ci spaventa. Vogliamo andare in fondo ad ogni competizione, e poi ci piace giocare”

“Probabilmente cambieremo qualcosa rispetto alle ultime gare. L’importante nella tattica è essere equilibrati.”

Infine un commento a freddo sulla gara di Crotone – “Non abbiamo giocato male, abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo siamo sempre stati nella loro metà campo, non abbiamo capitalizzato quelle occasioni avute.”

Confermata quindi la buona strada intrapresa finora dal Latina del tecnico abruzzese, un Latina che può giocarsela con chiunque e che domani scenderà in campo con l’obiettivo di passare il turno.