Latina Calcio, Corrente: “Tre finali, abbiamo bisogno di voi”

Mancano tre giornate al termine del campionato e il Latina si avvicina all’obiettivo salvezza. I nerazzurri sono a quota 36 punti e nel prossimo turno affronteranno in casa il Casarano.

A fare il punto è il direttore generale Biagio Corrente, intervenuto a Lacasadic.com.

“Siamo alle battute finali di un’annata importante, costruttiva e con tante cose positive da evidenziare e ricordare, sommate chiaramente ad aspetti sicuramente da migliorare, ma questo è il calcio. Non esiste la squadra perfetta. Esiste l’idea di un gruppo sano con valori e attaccamento alla maglia: e questo obiettivi l’abbiamo sicuramente raggiunto. Ora mancano tre finali, due delle quali a casa nostra”.

Poi l’appello ai tifosi, con il ricordo anche della grande cornice di pubblico nella finale di Coppa Italia Serie C contro il Potenza.

“Come società chiamiamo a raccolta i nostri tifosi. Siamo pronti e agguerriti e il campo darà le risposte. Speriamo di vedere gli spalti gremiti, contando sulla presenza di tante famiglie accanto agli abbonati e ai tifosi storici che in questi mesi, anche nei frangenti più difficili e in tante trasferte non hanno mai smesso di manifestare la loro vicinanza alla squadra”.

E ancora: “L’auspicio è che tutte le persone che si riconoscono nei nostri colori li indossino a partire dalla partire dalla gara con il Casarano di domenica, facendo sentire, attraverso questi simboli, la fiducia e il calore di chi continua a credere in un obiettivo da raggiungere insieme. Come società abbiamo introdotto alcune iniziative, come mini-abbonamenti, promozioni per ragazzi e donne a prezzi ridotti. Sottolineo volentieri anche la possibilità, riservata agli studenti di tutti gli istituti della nostra provincia, di accedere allo stadio gratis nel settore gradinata accreditandosi tramite il nostro sito internet”.

Infine il messaggio conclusivo: “Il Latina ha bisogno della sua città e del tifo di tutti per affrontare al meglio questa sfida importante (Casarano) ma non decisiva. I nostri tifosi quest’anno non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, sia in casa che fuori. Li ringraziamo, ma adesso nel momento cruciale della stagione c’è bisogno, da parte di tutte le componenti, di dare qualcosa in più. La finale di Coppa Italia ha certificato che c’è amore e appartenenza per il club, abbiamo fatto un cammino fantastico. Ma adesso alimentiamo tutti insieme questo sentimento”.